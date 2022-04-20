ru ua
Ср, 20 квітня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

В Одесі чули вибухи. Працювала ППО, - Братчук

Новость на русском →
Одеса, Середа 20 квітня 2022 12:37
В Одесі чули вибухи. Працювала ППО, - Братчук Фото: вибухи в Одесі 20 квітня були роботою ППО (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Сьогодні, 20 квітня в Одесі було чути вибухи. Це була робота систем протиповітряної оборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Одеської ОВА Сергія Братчука в Telegram.

"Одесити, дякуємо за пильність! Наше небо під контролем наших підрозділів ППО. Віримо ЗСУ! Підтримуємо ЗСУ!Україна понад усе!" - написав Братчук.

Нагадаємо, як розповів речник Одеської ОВА, в регіоні минула ніч пройшла без ворожих обстрілів, і ситуація під контролем Сил оборони. Також в регіоні триває робота з виявлення і нейтралізації російських диверсантів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Одеса ПВО Вибух
NEWS
56-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
56-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Як впаде економіка України через війну і чим заповнити ці втрати
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Як впаде економіка України через війну і чим заповнити ці втрати