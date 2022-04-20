В Одесі чули вибухи. Працювала ППО, - Братчук
Фото: вибухи в Одесі 20 квітня були роботою ППО (Getty Images)
Сьогодні, 20 квітня в Одесі було чути вибухи. Це була робота систем протиповітряної оборони.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Одеської ОВА Сергія Братчука в Telegram.
"Одесити, дякуємо за пильність! Наше небо під контролем наших підрозділів ППО. Віримо ЗСУ! Підтримуємо ЗСУ!Україна понад усе!" - написав Братчук.
Нагадаємо, як розповів речник Одеської ОВА, в регіоні минула ніч пройшла без ворожих обстрілів, і ситуація під контролем Сил оборони. Також в регіоні триває робота з виявлення і нейтралізації російських диверсантів.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.