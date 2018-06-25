В Одесі в результаті ДТП з мотоциклом постраждали четверо людей

Усіх потерпілих з ушкодженнями різного ступеню тяжкості шпиталізовано

У центрі Одеси ввечері в неділю, 24 червня, мотоцикл скоїв наїзд на пішохода на пішохідному переході, у результаті постраждали мотоцикліст, його пасажирка, пішохід та літня жінка на тротуарі, на яку від удару відкинуло мотоцикл. Про це повідомила поліція Одеської області у Facebook.

"Попередньо за показами свідків встановлено, що мотоцикліст з пасажиркою скоїли наїзд на хлопця, який перетинав дорогу по пішохідному переходу. В результаті зіткнення мотоцикл відкинуло на тротуар, де знаходилась літня жінка. Від удару вона також зазнала травм", - йдеться у повідомленні.

Усіх чотирьох потерпілих з ушкодженнями різного ступеню тяжкості госпіталізовано.

На місці події працюють поліцейські, встановлюються обставини пригоди.

Правоохоронці встановлюють обставини ДТП в центрі Одеси На місце події працюють поліцейські. Встановлюються обставини... Опубліковано Поліція Одеської області Неділя, 24 червня 2018 р.

Нагадаємо, у Кривому Розі (Дніпропетровська область) вранці, 23 червня 2018 року, п'яний водій на смерть збив двох жінок.