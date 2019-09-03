У Львові чоловік погрожував перехожим пістолетом

Ілюстративне фото (varianty.lviv.ua)

Озброєного чоловіка затримали в нічному клубі

У Львові нетверезий чоловік на вулиці погрожував перехожим пістолетом. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Львівської області.

Повідомляється, що напередодні пізно ввечері надійшло повідомлення, що на вулиці Чайковського невідомий з пістолетом погрожував вбивством чоловіку, його дружині і дитині, наставляючи на них пістолет. Після цього чоловік зайшов до клубу, де його пізніше затримали поліцейські роти тактико-оперативного реагування і патрульні.

"Затриманим виявився 40-річний львів'янин. Пістолет був у бойовій готовності. З місця події вилучено пістолет, візуально схожий на ПМ, зі спиляними маркуванням (1 патрон калібру 9 мм, перебував у патроннику) та приєднаним глушником, 2 магазина-8 патронів калібру 9 мм, розкладний ніж", - йдеться в повідомленні.

Затриманому загрожує кримінальна відповідальність за ч. 4 ст.296 КК (хуліганство, що супроводжується особливою зухвалістю чи винятковим цинізмом із застосуванням вогнепальної зброї).

Увага, присутня ненормативна лексика! Чоловік з пістолетом із глушником навіть не встиг чинити опору коли його затримували ТОРівцві Вчора близько 23 години до патрульних надійшов виклик про нетверезого чоловіка на вулиці Вороного із предметом схожим на пістолет із глушником. На виклик вирушили: екіпаж роти тактико-оперативного реагування(далі ТОР) та патруль Галицького району. Тримаючи зв’язок із заявником поліцейські встановили, що особа зайшла в клуб на вулиці Чайковського. Водночас надійшов виклик, що на згаданій вулиці невідомий з пістолетом погрожує вбивством чоловікові, його дружині і дитині наставляючи на них зброю. ТОР зайшовши до закладу при вході побачив чоловіка з пістолетом і негайно повалив його на землю, роззброїв та одягнув кайданки. Порушник навіть не встиг чинити опору. Затриманим виявився 40-річний львів’янин. Пістолет був у бойовій готовності, патрон вже був у патроннику. З місця події вилучили пістолет візуально схожий на «ПМ» із спиляними маркуваннями (1 патрон калібру 9 мм, знаходився у патроннику) та приєднаним глушником, 2 магазини по 8 патронів калібру 9 мм, розкладний ніж, 1 рукавиця. Як з‘ясувалося, цей чоловік погрожував ще близько 10 особам і всі написали заяви. На місці працювали слідчі Галицького відділу поліції, а згодом, разом з ними ТОРівці супроводили затриманого в ізолятор тимчасового тримання у місті Пустомити. Чоловікові загрожує відповідальність за ч.4 ст.296 ККУ(Хуліганство, тобто грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжується особливою зухвалістю чи винятковим цинізмом, вчинені із застосуванням вогнепальної або холодної зброї чи іншого предмета, спеціально пристосованого або заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень, - караються позбавленням волі на строк від трьох до семи років). #Lvivpolice #патрульнаполіція Опубліковано Патрульна поліція Львівської області Вівторок, 3 вересня 2019 р.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві водій влаштував стрілянину, в результаті інциденту був поранений чоловік. Постраждалого доставили в лікарню, а для затримання підозрюваного оголосили план "Перехоплення".

До цього стрілянину влаштували в одному з поштових відділень Харківської області.