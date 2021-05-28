В Одесі прийшли з обшуками в приватні навчальні центри для моряків

В Одесі сьогодні, 28 травня, проводяться масові слідчі дії у декількох приватних навчальних центрах для моряків. Обшуки проводять у справі про можливу корупцію в закладах.
Про це повідомило місцеве ЗМІ "Думская".
За інформацією видання, правоохоронці прийшли в Чорноморський тренажерний центр, офіси морських агенств на Великій Арнаутській, а також у приміщення компанії Marine Іnspector. Не виключено, що обшуки проходять і в інших місцях.
"За нашими даними, слідчі дії проводяться в рамках кримінального провадження, відкритого за фактом вимагання грошей у моряків за сертифікати та успішне складання кваліфікаційного іспиту", - повідомила "Думская".
Фото: обшуки в Одесі (dumskaya.net)
Нагадаємо, нещодавно масові обшуки пройшли у комунальних підприємствах Києва. Як заявляли в Державній фіскальній службі, слідчі дії у столичних комунальних підприємствах не пов'язані із політикою.
Також РБК-Україна писало, що у Миколаєві викрили чиновників "Укрзалізниці" на масштабному розкраданні дизпалива.