В Одесі прийшли з обшуками в приватні навчальні центри для моряків

В Одесі сьогодні, 28 травня, проводяться масові слідчі дії у декількох приватних навчальних центрах для моряків. Обшуки проводять у справі про можливу корупцію в закладах.

За інформацією видання, правоохоронці прийшли в Чорноморський тренажерний центр, офіси морських агенств на Великій Арнаутській, а також у приміщення компанії Marine Іnspector. Не виключено, що обшуки проходять і в інших місцях.

"За нашими даними, слідчі дії проводяться в рамках кримінального провадження, відкритого за фактом вимагання грошей у моряків за сертифікати та успішне складання кваліфікаційного іспиту", - повідомила "Думская".

Фото: обшуки в Одесі (dumskaya.net)