У Хмельницькому правоохоронці знешкодили банду, яка займалася вимаганням

Наразі затриманим оголошено про підозру

У Хмельницькому співробітники Служби безпеки України (СБУ) знешкодили організоване злочинне угруповання (ОЗУ), яке займалося вимаганням грошей у громадян. Про це йдеться у повідомленні прес-служби СБУ.

"Співробітники Служби безпеки України у Хмельницькому знешкодили організоване злочинне угруповання, яке займалося вимаганням грошей у громадян", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, до складу банди входило 4 мешканців Хмельницького, один з яких має судимість за скоєння тяжких злочинів. Повідомляється, що учасники банди застосовуючи фізичне насильство та психологічний тиск, "вибивали" у громадян неіснуючі борги.

Зловмисників було затримано на одній з вулиць Хмельницького під час одержання чергового "траншу" у розмірі 10 тисяч гривень. У ході обшуків у них вдома було виявлено дві гранати.

Наразі затриманим оголошено про підозру за ч. 2 ст. 189 Кримінального кодексу України тривають слідчі дії.

Співробітники Служби безпеки України у Хмельницькому знешкодили організоване злочинне угруповання, яке займалося... Опубліковано Служба безпеки України 13 червня 2018 р.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Запорізькій області викрили ОЗУ, учасники якого видавали себе за співробітників СБУ.