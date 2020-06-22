В Одесі поліцейський відкрив стрілянину для розгону масової бійки

У жилому масиві Райдужний (Одеса) сталася бійка, під час якої поліцейський застосував пістолет, щоб її припинити. У результаті стрілянини ніхто не постраждав.

Про це повідомляє прес-служба Національної поліції.

Як повідомляється, у дворі багатоповерхівки між групою місцевих жителів виник конфлікт, який у подальшому переріс у бійку. Причиною сутички стала неправильно припаркована автівка.

Поліцейський, який проживає у цьому ж будинку, побачив бійку з вікна та вийшов на вулицю, щоб спробувати її припинити. У відповідь на спроби розняти конфліктуючих він отримав кілька ударів та впав на землю.

Поліцейський, після нанесених йому ударів, дістав пристрій для відстрілу гумових куль та зробив кілька пострілів у повітря. У результаті стрілянини конфлікт був припинений і ніхто не постраждав. Також зазначається, що за результатами медичного огляду, правоохоронець був тверезий.

На місце інциденту прибула слідчо-оперативна група, яка встановила та опитала учасників інциденту. Правова оцінка діям кожного з них буде дана в рамках кримінального провадження за статтею про хуліганство (ст.296 КК України).

Крім того, призначено службове розслідування, яке визначить правомірність дій поліцейського.

Нагадаємо, на Французькому бульварі в Одесі сталася стрілянина між невідомими.

Також раніше повідомлялось, що в Одесі двоє військових влаштували стрілянину біля дитячого центру.

Крім того, в Одесі сталася стрілянина на "7-му кілометрі" через конфлікт між працівниками двох магазинів.