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В Одесі сталася стрілянина біля одного з ресторанів

Новини » Надзвичайні події     16.06.2020 - 20:19
В Одесі сталася стрілянина біля одного з ресторанів
Фото: стрілянина в Одесі (РБК-Україна)

Поліція кваліфікувала інцидент як хуліганство

У вівторок, 16 червня, на Французькому бульварі в Одесі сталася стрілянина між невідомими. В результаті інциденту немає госпіталізованих.

Про це повідомляє прес-служба поліції Одеської області.

Поліція кваліфікувала подію як хуліганство.

"Попередньо встановлено, що між групою невстановлених осіб сталася сварка, в ході якої її учасники здійснили кілька пострілів і зникли. З місця події правоохоронці вилучили гільзу, імовірно від травматичної зброї", - йдеться в повідомленні.

Відомості внесли до реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України. Всі обставини інциденту та особи, причетні до нього, встановлюються.

За даними місцевих ЗМІ, стрілянина сталася біля ресторану "Три баранчики" між одеським підприємцем, що працює у сфері IT-технологій, і членами угруповання, які намагалися нав'язати свої послуги в плані захисту бізнесмена (так зване "кришування").

Нагадаємо, раніше в Одесі двоє військових влаштували стрілянину біля дитячого центру.

Також РБК-Україна писало, що в Одесі сталася стрілянина на "7-му кілометрі" через конфлікт між працівниками двох магазинів.

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Автор: Максим Зайченко

Теги Новини України ОдесаСтрільба
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