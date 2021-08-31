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В Одесі відмовилися від урочистих лінійок до "першого дзвоника"

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Одеса, Вівторок 31 серпня 2021 16:33
В Одесі відмовилися від урочистих лінійок до "першого дзвоника" Фото: Одеса відмовилася від святкування "першого дзвоника" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Департамент освіти і науки Одеської міської ради відмовився від святкування "першого дзвоника" у школах. Як заявила директор департаменту Олена Буйневич, традиційних урочистих лінійок у школах Одеси цього року не буде.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням місцеве видання "Думская".

На такий крок, за словами Буйневич, міська влада вирішила піти з огляду на рекомендацію Міністерства охорони здоров'я обмежити масові заходи за участі дітей через пандемію коронавірусу.

Нагадаємо, напередодні МОЗ випустило рекомендації для шкіл щодо святкування "першого дзвоника".

Крім того, у МОЗ назвали вимоги до роботи шкіл під час карантину. Всі школи з 1 вересня працюватимуть в очному форматі.

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