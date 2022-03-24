ru ua
Чт, 24 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Коло берегів Одеси кружляв флот окупантів. Спікер ОВА підказав російському кораблю "напрямок"

Новость на русском →
Одеса, Четвер 24 березня 2022 07:54
Коло берегів Одеси кружляв флот окупантів. Спікер ОВА підказав російському кораблю "напрямок" Фото: біля Одеси кружляли кораблі РФ (facebook.com)
Автор: Володимир Костирін

Біля узбережжя Одеси вранці зафіксували маневри флоту російських окупантів, які нічим не закінчилися - противник не ризикнув проводити спробу штурму.

Про це 24 березня повідомляє РБК-Україна з посиланням на спікера Одеської обласної військової адміністрації Сергія Братчука.

"Вражина з ранку трохи намагався нам влаштувати тут невеликий переляк. Не вдалося. Сигнал повітряної тривоги... Ну полякали, ну покрутилися біля нашого берега. Тож русский корабль - нехай іде на**й!" - висловився він.

Крім того, Братчук у публікації відзначив готовність наших військових дати відсіч рашистам у разі їх атаки на місто, і топити флот противника.

Спікер ОВА висловив думку, що говорити сьогодні, 24 березня, про місяць війни не зовсім коректно, адже вона триває з 2014 року - з початку військової агресії РФ проти нашої країни.

Раніше повідомлялося, що українські військові ліквідували командира бригади російської морської піхоти, чий підрозділ мав незабаром штурмувати Одесу.

Також ми писали про те, що 21 березня в Одесі в результаті ранкового обстрілу російськими кораблями постраждали кілька будинків. Обійшлося без жертв і поранених.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Одеса Війна Росії проти України
NEWS
29-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
29-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Марина Лазебна: Кожен для себе має вирішити, чи хоче він бути біженцем у чужій країні
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора Марина Лазебна: Кожен для себе має вирішити, чи хоче він бути біженцем у чужій країні