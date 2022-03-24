Коло берегів Одеси кружляв флот окупантів. Спікер ОВА підказав російському кораблю "напрямок"

Біля узбережжя Одеси вранці зафіксували маневри флоту російських окупантів, які нічим не закінчилися - противник не ризикнув проводити спробу штурму.

Про це 24 березня повідомляє РБК-Україна з посиланням на спікера Одеської обласної військової адміністрації Сергія Братчука .

"Вражина з ранку трохи намагався нам влаштувати тут невеликий переляк. Не вдалося. Сигнал повітряної тривоги... Ну полякали, ну покрутилися біля нашого берега. Тож русский корабль - нехай іде на**й!" - висловився він.

Крім того, Братчук у публікації відзначив готовність наших військових дати відсіч рашистам у разі їх атаки на місто, і топити флот противника.

Спікер ОВА висловив думку, що говорити сьогодні, 24 березня, про місяць війни не зовсім коректно, адже вона триває з 2014 року - з початку військової агресії РФ проти нашої країни.