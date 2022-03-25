Одеська оборона підбила кілька російських дронів, - спікер ОВА

Спікер Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук розповів, що сили оборони збили російські дрони, які літали вночі. Кілька інших літальних апаратів ретирувалися.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення Братчука.

"Увечері і вночі наші хлопці з сил оборони позбивали трохи дрончиків, а решта полетіли ховатися. Нехай сховаються, нарешті, вже назавжди", - сказав він.

Також спікер ОВА зазначив, що в цілому ця ніч в Одесі та Одеській області пройшла спокійно.

Крім того, Братчук опублікував у мережі відео з результатами роботи руху опору. Захисники України розбили ворожу техніку забезпечення і взяли в полон російського військового. Де це сталося - не уточнюється.

Відео: бійці сил оборони взяли в полон російського солдата і знищили автотехніку окупантів