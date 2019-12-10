В Одесі обрушили частину будівлі згорілого колежа

В Одесі після пожежі в коледжі почали демонтаж однієї зі стін будівлі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook мера Одеси Андрія Котляра.

Він уточнив, що вночі проводилася підготовка до демонтажу стіни.

"Сьогодні процес демонтажу вже розпочато. Стіну 6 поверху демонтовано, роботи продовжуються", - написав Котляр.

За інформацією місцевого видання "Думська", перед початком робіт жителів будинку №23 по вулиці Троїцька евакуювали. Попередньо відомо, що при демонтажу інші частини будівлі колежду не порушилися. Стіну завалювали двома кранами. У дворі будівлі облаштували "подушку" з тюків соломи і дерев'яних піддонів.

Фото: місце обвалу (Думская)

Раніше в патрульній поліції Одеси повідомили, що з 6 ранку 10 грудня заплановано перекриття руху транспорту по вул. Пушкінський від вул. Успенської до вул. Єврейської - навколо будівлі коледжу. Там розбиратимуть стіни.

Вчора повідомлялося, що для того, щоб продовжити пошуки можливих жертв пожежі в коледжі Одеси, необхідно укріпити стіни будівлі.

Нагадаємо, станом на 10 грудня тіла п'яти жертв пожежі досі не ідентифіковані. Всього в результаті пожежі загинули 12 людей, більше 30 постраждали. Чотирьох людей досі не знайшли.