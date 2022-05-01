В Одеському регіоні спецслужби вилучили незаконну зброю і затримали кілька людей, - ОВА

Ніч в Одесі та області пройшла спокійно, без обстрілів. При цьому в регіоні спецслужби вилучили незаконну зброю і заборонену символіку, а також затримали кілька людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву спікера ОВА Сергія Братчука.

Він також розповів, що проведено заходи щодо посилення кордону з невизнаним Придністров'ям. "За наявною інформацією спецслужби РФ через підконтрольних представників криміналітету хотіли дестабілізувати ситуацію в нашому регіоні шляхом підбурювання до масових заворушень", - заявив Братчук. При цьому він підкреслив, що правоохоронці затримали кількох таких осіб. Спікер ОВА також закликав місцевих жителів утриматися від масових скупчень на кладовищах в поминальні дні, і при сирені відразу ж бігти в укриття.