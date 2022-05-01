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В Одесі із пам'ятника гармати зняли табличку "Слава російській зброї"

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Україна, Неділя 01 травня 2022 20:50
В Одесі із пам'ятника гармати зняли табличку "Слава російській зброї" Фото: Одеса (gettyimages)
Автор: Євгеній Прокопенко

В Одесі з пам’ятника гармати з фрегата "Тигр" зняли табличку з надписом "Слава російській зброї".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Одеської ОВА Максима Марченка.

Гармата з британського фрегата "Тигр" встановлена на Думській площі навпроти будівлі міської ради.В Одесі із пам'ятника гармати зняли табличку &quot;Слава російській зброї&quot;

"Табличка біля всім відомого пам’ятника "Слава ворожої зброї" прибрана назавжди. Єдина російська зброя, яка може бути в Одещині - це зброя, які ці "недовояки" кинуть на полі бою, і яка стане нашими трофеями", - сказав Максим Марченко.

Гармату встановили 1904 року на тому місці, де колись стояла сигнальна мідна гармата.

Нагадаємо, 28 квітня, в Одесі пролунали вибухи. Російські окупанти запустили в сторону міста три ракети, однак усі вони були збиті.

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