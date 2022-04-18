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У Харкові окупанти ракетою знищили гуманітарну кухню, постраждали співробітники, - CNN

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Харків, Понеділок 18 квітня 2022 20:29
У Харкові окупанти ракетою знищили гуманітарну кухню, постраждали співробітники, - CNN У Харкові окупанти знищили гуманітарну кухню (УНІАН)
Автор: Тетяна Самарук

Українська благодійна кухня, яка пов’язана зі знаменитим шеф-кухарем Хосе Андресом, знищена російською ракетою в місті Харкові. Також постраждали працівники кухні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

За словами генерального директора некомерційної кухні Нейта Мука, в результаті вибуху постраждали четверо співробітників.

Він додав, що постраждалий персонал почувається добре, а команда ресторану переміщує всі продукти харчування та непошкоджене обладнання в інше місце.

Північно-східне місто Харків, друге за величиною в Україні, зазнає регулярних потужних бомбардувань відтоді, як Росія почала своє вторгнення.

Заснована Андресом у 2010 році організація WCK, яка зосереджується на забезпеченні харчуванням у зонах стихійних лих і бойових дій, постачає їжу українцям з початку конфлікту, маючи підрозділи в приблизно 30 містах по всій країні.

Раніше ми повідомляли, у Харкові внаслідок обстрілу середмістя загинуло 5 людей.

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