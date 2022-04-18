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ЗСУ знищують окупантів під Миколаєвом: деякі підрозділи ворога втратили понад 70%

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Понеділок 18 квітня 2022 18:37
ЗСУ знищують окупантів під Миколаєвом: деякі підрозділи ворога втратили понад 70% Російські військові (facebook.com.mod.mil.rus)
Автор: Тетяна Самарук

Служба безпеки України опублікувала перехоплену розмову окупанта із дружиною. Зокрема, він заявив, що українські захисники нищать окупантів під Миколаєвом. Також деякі підрозділи вже втратили понад 70%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.

"У нашого полку найбільші втрати. Нас майже не лишилося. Нас було тисячу з чимось людей, залишилося чотириста десь", - розповідає окупант своїй дружині.

За його словами, вцілілі загарбники більше не вірять у свою перемогу, у них "почав їхати дах", а єдине, чим вони зараз займаються - втікають від українських воїнів.

"Висунувся - кулі над головою! Ми почали тікати, за нами "Град" у ж*пу б'є. З одного боку арта криє, а з іншого, через залізницю - стрілянина починається. Єб*ть, думаю, ми в кільці. Знову тікав", - жаліється він.

Окрім того, після такого вже думає не про захоплення України, а про плани повернутися додому та розірвати контракт: "Вдруге я сюди не поїду!".

Раніше ми повідомляли, що СБУ опублікувала нове перехоплення, де окупанти заявили, хочуть отримати поранення, щоб поїхати додому.

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