ЗСУ знищують окупантів під Миколаєвом: деякі підрозділи ворога втратили понад 70%
Служба безпеки України опублікувала перехоплену розмову окупанта із дружиною. Зокрема, він заявив, що українські захисники нищать окупантів під Миколаєвом. Також деякі підрозділи вже втратили понад 70%.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.
"У нашого полку найбільші втрати. Нас майже не лишилося. Нас було тисячу з чимось людей, залишилося чотириста десь", - розповідає окупант своїй дружині.
За його словами, вцілілі загарбники більше не вірять у свою перемогу, у них "почав їхати дах", а єдине, чим вони зараз займаються - втікають від українських воїнів.
"Висунувся - кулі над головою! Ми почали тікати, за нами "Град" у ж*пу б'є. З одного боку арта криє, а з іншого, через залізницю - стрілянина починається. Єб*ть, думаю, ми в кільці. Знову тікав", - жаліється він.
Окрім того, після такого вже думає не про захоплення України, а про плани повернутися додому та розірвати контракт: "Вдруге я сюди не поїду!".
Раніше ми повідомляли, що СБУ опублікувала нове перехоплення, де окупанти заявили, хочуть отримати поранення, щоб поїхати додому.
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