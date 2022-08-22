В Одесі та області не продовжуватимуть комендантську годину до Дня Незалежності

Місцева влада Одеської області прийняла рішення не змінювати час і терміни дії комендантської години до Дня Незалежності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-секретаря Одеської ОВА Сергія Братчука в Telegram .

"Повідомляємо, що змін у часі і терміні дії комендантської години в найближчий період на території Одеси та Одеської області не відбудеться", - написав Братчук.

При цьому він закликав жителів міста бути особливо уважними, дотримуватися правил безпеки і під час повітряних тривог проходити в укриття.

Також, за словами Братчука, проведення масових заходів у День Незалежності заборонять, оскільки дії росіян є непередбачуваними.