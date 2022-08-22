В Одесі та області не продовжуватимуть комендантську годину до Дня Незалежності
Місцева влада Одеської області прийняла рішення не змінювати час і терміни дії комендантської години до Дня Незалежності.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-секретаря Одеської ОВА Сергія Братчука в Telegram.
"Повідомляємо, що змін у часі і терміні дії комендантської години в найближчий період на території Одеси та Одеської області не відбудеться", - написав Братчук.
При цьому він закликав жителів міста бути особливо уважними, дотримуватися правил безпеки і під час повітряних тривог проходити в укриття.
Також, за словами Братчука, проведення масових заходів у День Незалежності заборонять, оскільки дії росіян є непередбачуваними.
Нагадаємо, раніше влада Києва попросила городян бути особливо пильними на цьому тижні через можливу загрозу обстрілів з боку Росії.
Більш детально про зміни комендантської години в Україні до Дня Незалежності можете дізнатися в матеріалі РБК-Україна "Комендантська година на День незалежності: які міста закриють".
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