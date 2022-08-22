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В Одесі та області не продовжуватимуть комендантську годину до Дня Незалежності

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Одеса, Понеділок 22 серпня 2022 18:48
В Одесі та області не продовжуватимуть комендантську годину до Дня Незалежності Фото: в Одесі та області не продовжуватимуть комендантську годину до Дня Незалежності (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Місцева влада Одеської області прийняла рішення не змінювати час і терміни дії комендантської години до Дня Незалежності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-секретаря Одеської ОВА Сергія Братчука в Telegram.

"Повідомляємо, що змін у часі і терміні дії комендантської години в найближчий період на території Одеси та Одеської області не відбудеться", - написав Братчук.

При цьому він закликав жителів міста бути особливо уважними, дотримуватися правил безпеки і під час повітряних тривог проходити в укриття.

Також, за словами Братчука, проведення масових заходів у День Незалежності заборонять, оскільки дії росіян є непередбачуваними.

Нагадаємо, раніше влада Києва попросила городян бути особливо пильними на цьому тижні через можливу загрозу обстрілів з боку Росії.

Більш детально про зміни комендантської години в Україні до Дня Незалежності можете дізнатися в матеріалі РБК-Україна "Комендантська година на День незалежності: які міста закриють".

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