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В Одесі напали на журналіста "Думської ТБ"

Новини » Надзвичайні події    03.03.2019 - 13:25
В Одесі напали на журналіста "Думської ТБ"
Фото: Олександр Новицький (dumskaya.net)

Новицького доставили в лікарню, де він кілька годин перебував у стані шоку

На журналіста одеського ЗМІ "Думська ТБ" Олександра Новицького в ніч на неділю було скоєно напад. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Думська ТБ".

Як повідомляється, близько 00:30 Олександр допомагав своїй дружині паркувати машину у дворі будинку на вулиці Левітана.

"У цей момент до нього підійшов чоловік і сказав: "Я буду тебе вбивати й кінчати". Потім незнайомець поліз у бійку", - пише видання.

Наголошується, що журналісту довелося застосувати засоби самооборони (газовий балончик і травматичний пістолет).

В результаті обидва отримали поранення різного ступеня тяжкості. Новицького доставили в Єврейську лікарню, де він кілька годин перебував у стані шоку.

У свою чергу нападник отримав пошкодження стегна, його затримали і відправили в обласну лікарню.

У прес-службі Головного управління Нацполіції Одеської області "Думській" повідомили, що відомості по даному інциденту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 296 Кримінального кодексу (хуліганство).

Правоохоронці зазначають, що нападник був дуже п'яний і пояснити свої дії не може.

Нагадаємо, голова Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко заявив, що частина злочинів, які скоюються проти представників медіа, залишається поза полем зору правоохоронних органів.

В свою чергу медіа юрист Роксолана Арийончик повідомила, що за минулий рік було зафіксовано близько 100 правопорушень проти журналістів, але до суду дійшли далеко не всі.

Додамо, Національний союз журналістів України в грудні минулого року зафіксував п'ять нападів на журналістів.

 

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