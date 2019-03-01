НСЖУ: більшість злочинів проти журналістів не доходить до суду  

Фото: Сергій Томіленко (УНІАН)

За словами Томіленка, в Україні панує система безкарності за подібні злочини

Більша частина злочинів, які вчиняються проти представників медіа, залишається поза увагою правоохоронних органів. Про це заявив голова Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрінформ".

За його словами, в Україні панує система безкарності за подібні злочини.

"Головними чинниками цього є відсутність прецедентів належного покарання тих, хто розпускає руки проти журналістів, а також високий рівень агресії та низький рівень сприйняття журналістів загалом у суспільстві", - зазначив він.

Під час презентації медіа юрист Роксолана Арійончик повідомила, що за минулий рік було зафіксовано близько 100 правопорушень проти журналістів, але до суду дійшли далеко не всі.

"Якщо відкрити єдиний державний реєстр досудових рішень, то загалом, за період його діяльності з 2006 по 2019 рік фактично було винесено всього п’ять вироків за статтею "Погроза або насильство щодо журналіста", і за статтею 171 "Перешкоджання законній професійній діяльності журналістів" - 35 вироків. Це левова частка, із цих вироків 18 є просто штрафними санкціями", - розповіла Арійончик.

Нагадаємо, Національна спілка журналістів України у грудні минулого року зафіксувала п'ять нападів на журналістів.

Також раніше у НСЖУ заявили, що в Україні б'ють журналістів фактично кожні чотири дні.