У НСЖУ розповіли, скільки нападів на журналістів зафіксували у грудні

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Напади зафіксували у Києві, Одесі, у Полтавській, Донецькій та Дніпропетровській областях

Національна спілка журналістів України у грудні минулого року зафіксувала п'ять нападів на журналістів. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу НСЖУ.

Вказано, що у грудні силу проти журналістів застосовували в Києві, у Полтавській, Донецькій, Дніпропетровській областях та в Одесі.

Так, 6 грудня на головного редактора видання "ЕХО" (м. Кобеляки, Полтавська обл.) Ігоря Філоненка напали невідомі, коли той під’їхав на власному автомобілі додому: його кілька разів вдарили в обличчя.

Вказано, що журналіст-фрілансер з Краматорська Андрій Романенко 9 грудня отримав кулаком по обличчю від працівника дорожньої служби, коли почав знімати процес укладання асфальту в дощову погоду.

Підкреслюється, що журналіста інформаційного агентства "Правда ТУТ" (м. Кривий Ріг) Віталія Коваленка 12 грудня невідомі чоловіки металевими трубами жорстоко побили під під’їздом будинку. Вказано, що у журналіста поламані обидві ноги, він отримав травму голови.

Крім того, журналісти телеканалу "Прямий" Олена Бунт, Максим Несміянов 19 грудня постраждали під час зйомки в одному з сервісних центрів у Києві. Зазначається, що працівники закладу намагалися пошкодити камеру та виштовхували працівників ЗМІ із приміщення.

У НСЖУ також відзначили напад на журналіста "Радіо Свобода" Михайла Штекеля.

"27 грудня невідомі чоловіки силою виштовхали журналіста з брифінгу, не давши поставити питання міському голові Одеси", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, у серпні 2018 року у НСЖУ заявили, що в Україні б'ють журналістів фактично кожні чотири дні.

Як писало РБК-Україна раніше, у жовтні 2017 року глава центру інформації про права людини Тетяна Печончик інформувала, що у Криму з 2014 року зафіксовано 44 випадки фізичних нападів на журналістів.