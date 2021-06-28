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У Чорному морі починаються міжнародні Військово-морські навчання Sea Breeze

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Понеділок 28 червня 2021 05:05
У Чорному морі починаються міжнародні Військово-морські навчання Sea Breeze Фото: американський есмінець в Чорному морі (www.c6f.navy.mil)
Автор: Артур Родивилов

У регіоні Чорного моря в понеділок, 28 червня, починаються навчання Sea Breeze 2021 і морське патрулювання, що організовуються Військово-морськими силами (ВМС) України і шостим оперативним флотом ВМС США.

Про це повідомляють ВМС США в Twitter.

В ході навчань будуть відпрацьовуватися різні бойові сценарії, включаючи зіткнення десантних кораблів, маневри на суші, водолазні операції, морські операції з перехоплення, протиповітряну оборону, взаємодія в ході спеціальних операцій, протичовнову активність, а також пошуково-рятувальні операції.

У Sea Breeze 2021 візьме участь друга постійна військово-морська група НАТО. Крім того, в цьому році до навчань приєднаються найбільше число країн-учасниць за всю історію: понад 30 держав направлять близько 5 000 військовослужбовців, 32 Кораблі, 40 літальних апаратів, 18 загонів спеціального призначення і водолазних груп.

Як повідомлялося, стало відомо, що ракетний есмінець USS Ross готується до заходу в Чорне море.

Як писало РБК-Україна, раніше ракетний есмінець США USS Laboon покинув акваторію Чорного моря.

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