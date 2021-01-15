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В Одесі шукають вибухівку у 185 дитсадках

Автор: Андрій Козловський

Сьогодні, 15 січня, на електронну пошту поліції надійшов лист про масове "замінування" дошкільних установ в Одесі. Дана інформація перевіряється.

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Про це повідомляє прес-служба Національної поліції.

"Повідомлення щодо 185 садочків, у яких нібито сьогодні має статися вибух, надійшло на електронну адресу поліції", - йдеться у повідомленні.

Наразі слідчо-оперативні групи територіальних підрозділів поліції, вибухотехніки та кінологи перевірять усі садочки, у яких вказали про вибухівку.

Нагадаємо, в Одесі вранці 13 січня до поліції надійшло повідомлення про мінування 26 дитячих садків, суду і прокуратури. Тоді також на всі об'єкти направили вибухотехніків, кінологів та слідчо-оперативні групи територіальних відділів поліції.

Крім того, РБК-Україна писало, що в грудні повідомили про нібито мінування будівлі Чернівецької обласної державної адміністрації. На час перевірки всіх людей евакуювали з ОДА. В результаті інформація не підтвердилася.

До цього в Києві "мінували" центральні станції метро "Хрещатик" і "Майдан Незалежності". Станції були закритими більше п'яти годин, поки правоохоронці перевіряли повідомлення.

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