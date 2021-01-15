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В Одессе ищут взрывчатку в 185 детсадах

Автор: Андрей Козловский

Сегодня, 15 января, на электронную почту полиции поступило письмо о массовом "минировании" дошкольных учреждений в Одессе. Данная информация проверяется.

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Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

"Уведомление о 185 детсадах, в которых якобы сегодня должен произойти взрыв, поступило на электронный адрес полиции", - говорится в сообщении.

В настоящее время следственно-оперативные группы территориальных подразделений полиции, взрывотехники и кинологи проверят все садики, в которых указали о взрывчатке.

Напомним, в Одессе утром 13 января в полицию надійшло сообщение о минировании 26 детских садов, суда и прокуратуры. Тогда также на все объекты направили взрывотехников, кинологов и следственно-оперативные группы.

Кроме того, РБК-Украина писало, что в декабре сообщили о якобы минировании здания Черновицкой областной государственной администрации. На время проверки всех людей эвакуировали из ОГА. В результате информация не подтвердилась.

До этого в Киеве "минировали" центральные станции метро "Крещатик" и "Майдан Независимости". Станции были закрыты более пяти часов, пока правоохранители проверяли сообщение.

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