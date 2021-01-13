У Одесі масово "замінували" дитсадки, суд і прокуратуру

Фото: вибухотехніки перевіряють масове мінування (РБК-Україна)

В Одесі вранці 13 січня до поліції надійшло повідомлення про масове мінування дитячих садків, суду і прокуратури. Дана інформація перевіряється.

Про це йдеться в повідомленні поліції Одеської області.

Повідомляється, що інформація про замінування 26 дитячих садків Приморському, Малиновському та Суворовському районах міста, Малиновського районного суду Одеси і будівлі Одеської обласної прокуратури надійшла на електронну адресу поліції сьогодні о 10:30.

"На всі об'єкти направлено вибухотехніків, кінологів та слідчо-оперативні групи територіальних відділів поліції", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в грудні повідомлялося про нібито мінування будівлі Чернівецької обласної державної адміністрації, на час перевірки всіх людей евакуювали з ОДА. В результаті інформація не підтвердилася.

До цього в Києві "мінували" центральні станції метро "Хрещатик" і "Майдан Незалежності". Станції були закритими більше п'яти годин, поки правоохоронці перевіряли повідомлення. А тривале закриття центральних станцій призвело до масового скупчення людей на пересадковій станції "Палац Спорту".