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У Чернівцях евакуювали ОДА. Шукають вибухівку

Чернівці, Четвер 17 грудня 2020 17:13
У Чернівцях евакуювали ОДА. Шукають вибухівку
Фото: поліція оточила будівлю ОДА в Чернівцях (cv.npu.gov.ua)
Автор: Дмитро Левицький

Правоохоронці перевіряють інформацію про мінування будівлі Чернівецької обласної державної адміністрації. На час перевірки всіх людей евакуювали з будівлі ОДА.

Про це повідомляє поліція Чернівецької області.

Як розповіли в поліції, про мінування будівлі повідомив сьогодні анонімний заявник. На місце відразу ж виїхали правоохоронці та аварійні служби.

"Наразі правоохоронці проводять евакуацію людей з місць можливої небезпеки, перевіряють будівлю на наявність підозрілих та вибухонебезпечних предметів. Прохання до громадян з розумінням поставитись до тимчасових незручностей", - додали в поліції.

Нагадаємо, у вівторок в Києві замінували центральні станції метро. Перевірка станцій тривала понад 5 годин. В результаті вибухівки на станціях метро не виявили.

Як писало РБК-Україна, того ж дня у Києві перевіряли інформацію про масове мінування ТРЦ та інших об'єктів. Зокрема, перевіряли мінування будівлі за адресою, де знаходиться Дніпровське управління поліції Києва.

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