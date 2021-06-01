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У Києві на Подолі сталася пожежа в багатоповерхівці

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Київ, Вівторок 01 червня 2021 18:25
У Києві на Подолі сталася пожежа в багатоповерхівці Скріншот з відео: пожежа в багатоповерхівці на Подолі в Києві
Автор: Дмитрий Кузнецов

У Києві на Подолі вдень 1 червня загорівся балкон багатоповерхівки. Очевидці виклали в соцмережах відео пожежі. У ДСНС сигнал про загоряння не надходив.

Про це повідомили очевидці в соцмережах, що проїжджали повз палаючого балкона.

"Їду по Подолу, тут ось горить квартира", - коментує те, що відбувається автор відео.

На кадрах видно, що в житловому будинку горить балкон на третьому поверсі. Язики полум'я підійматися до сусіднього балкону. На відео не видно, щоб вогонь хтось намагався загасити.

У пресслужбі ГСЧС РБК-Україна повідомили, що їм сигнал про пожежу на Подолі на вулиці Нижній Вал не надходив.

Оновлено

Пізніше в головному управлінні ГСЧС в місті Київ повідомили, що сигнал про пожежу на вулиці Нижній Вал у Подільському районі столиці надійшов о 17:34. На місце події відразу вирушили рятувальники.

Після прибуття вони виявили, що горить балкон на третьому поверсі чотириповерхового будинку. Загасити пожежу вдалося протягом 10 хвилин. Жертв і постраждалих немає.

В гасінні вогню було залучено 12 осіб та 3 одиниці техніки. Причини пожежі з'ясовуються.

Фото: пожежа в багатоповерхівці на Подолі в Києві (facebook.com/DSNSKyiv)

Поділ вогонь #пожежа #київпожар #Межигірська

Posted by Dmitriy Fomkin on Tuesday, June 1, 2021

Нагадаємо, 22 травня в ГСЧС надійшла інформація, що в Святошинському районі Києва, по вул. Берковецькій в десятиповерховому адміністративній будівлі, що належить ТЦ "Епіцентр", на десятому поверсі виникла пожежа. Попередньо жертв і постраждалих немає.

Раніше повідомлялося, що в Києві в ніч на 21 травня загорівся ресторан.Заклад громадського харчування під назвою "Кара-кум" знаходиться на вулиці Срібнокільській на Позняках.

Також в цей день в Києві прямо під час руху загорівся автомобіль Ford. Очевидці розповіли, що спочатку було чути бавовна, а потім передню частину авто різко охопило полум'ям.

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