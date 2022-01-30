ru ua
Нд, 30 січня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У Львові сталася пожежа у багатоквартирному будинку: врятували семеро людей

Новость на русском →
Львів, Неділя 30 січня 2022 12:42
У Львові сталася пожежа у багатоквартирному будинку: врятували семеро людей Фото: пожежникам вдалося врятувати 7 людей із палаючого будинку (facebook.com/DSNSMYKOL)
Автор: Іванна Шовкун

У суботу, 29 січня, у чотириповерховому житловому будинку у Львові сталася пожежа. Рятувальники вивели з палаючої будівлі сім осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДСНС України у Telegram.

Займання сталося приблизно о 20:15 за адресою вулиця Хорватська, 3. Там спалахнула одна з квартир на другому поверсі. Люди кликали на допомогу зі своїх балконів через задимлення на верхніх поверхах.

На місце оперативно прибули пожежники. Рятувальники у спеціальних апаратах захисту органів дихання та зору вивели на свіже повітря 7 людей. Зокрема, врятували 4 дитини та 3 дорослих. Також із будівлі евакуювали ще 13 мешканців.

Внаслідок займання ніхто не постраждав. Вогонь локалізували о 20:32, а ліквідували - о 20:46. На місці працювали 18 осіб особового складу ДСНС та 4 одиниці спецтехніки.

Нагадаємо, у Львові на першому поверсі житлового будинку спалахнула пожежа. Внаслідок інциденту загинули троє людей.

Читайте РБК-Україна в Google News
Львів Пожежа
NEWS
Антибіотики в Україні продаватимуть лише за е-рецептом: коли саме і як їх отримати
Антибіотики в Україні продаватимуть лише за е-рецептом: коли саме і як їх отримати
DAILY
На випадок вторгнення. Яку зброю і навіщо дають Україні США та інші союзники
Владислав Красінськийзаступник головного редактора На випадок вторгнення. Яку зброю і навіщо дають Україні США та інші союзники