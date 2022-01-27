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У Луцьку горів гуртожиток: врятовано трьох студентів, ще 76 людей евакуювали

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Луцьк, Четвер 27 січня 2022 09:52
У Луцьку горів гуртожиток: врятовано трьох студентів, ще 76 людей евакуювали Фото: у Луцьку горів гуртожиток (vl.dsns.gov.ua)
Автор: Марія Кучерявець

Сьогодні, 27 січня вночі у Луцьку спалахнула пожежа в студентському гуртожитку. Троє людей було врятовано, а ще 76 евакуювали з будівлі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ДСНС.

"27 січня о 01:36 надійшло повідомлення про пожежу в гуртожитку Волинського національного університету імені Лесі Українки на проспекті Соборності у Луцьку", - йдеться в повідомленні.

За інформацією рятувальників, пожежа виникла у недіючому приміщенні сміттєзбірника, особливо щільне задимлення утворилося на 5-9 поверхах будівлі.

"Троє студентів, які перебували на восьмому поверсі, не могли вийти самотужки. Їх врятували бійці ДСНС", - розповідають у відомстві.

Відомо, що за допомогою саморятівників, підключених до засобів захисту органів зору та дихання, співробітники ДСНС вивели молодих людей на свіже повітря, а також евакуювали з гуртожитку 76 людей.

Пожежу локалізували о 01:45, ліквідували - о 01:48.

Загалом на місці події працювали 19 рятувальників, залучено 6 одиниць основної та спеціальної техніки.

Потерпілих та жертв немає, причина пожежі встановлюється.

Нагадаємо, нещодавно в Харкові сталась пожежа в навчальному корпусі Національної юридичної академії ім. Ярослава Мудрого.

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