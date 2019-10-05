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У Дніпрі сталася пожежа на підприємстві

Новини » Надзвичайні події    05.10.2019 - 08:26
У Дніпрі сталася пожежа на підприємстві
Ілюстративне фото (pixabay.com)

В результаті події ніхто не постраждав

У Дніпрі ввечері 4 жовтня сталася пожежа на місцевому підприємстві. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Як повідомляється, пожежа спалахнула близько 22:55 у двохповерховій складській будівлі по проспекту Праці. Вогонь знищив продукцію, виробниче та офісне приміщення на площі 2 тис. кв. метрів.

Зазначається, що пожежа була ліквідована 5 жовтня близько 01:15, до гасіння залучалися 60 чоловік особового складу та 15 одиниць рятувальної техніки. В результаті пожежі ніхто не постраждав.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві поблизу метро "Дорогожичі" сталася пожежа на даху супермаркету. В 15:25 пожежу вдалося локалізувати на площі 100 кв. м, а в 15:32 - ліквідувати. Жертв чи постраждалих в результаті інциденту не було.

Також РБК-Україна писало, що в Сумській області в ніч на 27 вересня стався вибух в пекарні міста Шостка. В результаті вибуху газоповітряної суміші постраждали дві працівниці пекарні. Жінки з опіками різного ступеня тяжкості були госпіталізовані.

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