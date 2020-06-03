В Одесі горів багатоповерховий будинок, евакуювали 20 осіб

У середу вночі, 3 червня, в Одесі горів дев'ятиповерховий житловий будинок. Рятувальники евакуювали 20 людей, серед яких було 5 дітей.

Про це повідомляє прес-центр Держслужби з надзвичайних ситуацій.

Як зазначається, пожежа сталася по вулиці Академіка Заболотного на другому поверсі дев'ятиповерхового будинку.

"3 червня о 04:19 у Службу порятунку "101" надійшло повідомлення про займання балкону на 2 поверсі 9-поверхового житлового будинку в Одесі по вул. Академіка Заболотного, 44. Займання сталося у квартирі на 2 поверсі. З верхніх поверхів було евакуйовано шляхом самостійного виходу 20 осіб з них 5 дітей", - йдеться в повідомленні.

Пожежу на площі 35 кв. метрів локалізували у 04:56, а у 05:06 ліквідували. Загиблих і постраждалих немає.

Нагадаємо, 21 травня в Одесі частково обвалився будинок на вулиці Середньофонтанській.

До цього, 18 травня, в Одесі стався обвал частини будинку по вулиці Торгова.

Крім цього, в Одесі сталася стрілянина на промтоварному ринку "Сьомий кілометр", в результаті чого постраждали двоє людей.

Також РБК-Україна писало, що у грудні минулого року в будівлі одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу сталася пожежа, в результаті загинули 16 людей, ще 30 постраждали.