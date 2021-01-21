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У Нью-Йорку розбився військовий вертоліт

Нью-Йорк, Четвер 21 січня 2021 07:07
У Нью-Йорку розбився військовий вертоліт
Фото: авіакатастрофа в Нью-Йорку (twitter.com/AdamChodak)
Автор: Артур Родивилов

У США в штаті Нью-Йорк розбився вертоліт Національної гвардії UH-60 Black Hawk ("Чорний яструб"). Загинули троє військовослужбовців.

Про це повідомив шериф округу Монро, де сталася аварія, Тодд Бакстер, передає WIVB-TV.

Вертоліт впав на фермерському полі поблизу міста Мендон і загорівся.

"Ми чекаємо від Національної гвардії підтвердження особи тих, хто був на борту, і впізнання наших великих солдатів", - уточнив він.

Вертоліт використовувався для медичної евакуації, національна гвардія штату заявила, що екіпаж виконував тренувальний політ. За інформацією гвардії, на борту було всього три людини.

Нагадаємо, на початку грудня в Київській області сталося падіння літака. Унаслідок події постраждали дві людини: пілот і інструктор отримали травми і були доставлені в лікарню.

Як повідомляло РБК-Україна, в Альпах у французькому департаменті Савоя розбився вертоліт. Жертвами авіакатастрофи стали п'ять осіб. Мова йде про вертоліт французької повітряної навігаційної служби. На його борту перебували четверо співробітників служби та двоє рятувальників.

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