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Під Львовом у рефрижераторі вантажівки виявили нелегалів

Новини » Надзвичайні події     02.02.2020 - 10:11
Під Львовом у рефрижераторі вантажівки виявили нелегалів
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Четверо нелегалів намагалися потрапити в Росію

Ввечері 1 лютого поблизу Львову у рефрижераторі вантажівки виявили чотирьох нелегалів, які намагалися потрапити в Росію. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві ЗМІ.

Як повідомляється, водій вантажівки, яка перевозила яблука з Македонії до Росії, виявив у рефрижераторі чотирьох напівпритомних хлопців віком 16-17 років. Двоє з них мали при собі документи. Нелегали є громадянами Афганістану.

Наразі на місці події працюють представники правоохоронних органів. Нелегали перебувають у тяжкому стані. Хлопці отримали переохолодження, медики надають їм допомогу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Бельгії правоохоронці виявили у рефрижераторі вантажівки, яка перевозила овочі, 12 нелегальних мігрантів. Водій вантажівки викликав поліцію, запідозривши, що у його машині ховаються люди. Попередньо, нелегали є громадянами Сирії та Судану.

Також РБК-Україна писало, що у Франції у вантажівці з холодильною камерою знайшли вісім обморожених мігрантів, четверо з них - діти. Нелегалів виявили при огляді в порту Кале, коли фура заходила на пором, який прямував до Британії. У зв'язку з інцидентом поліція заарештувала двох водіїв з Румунії.

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