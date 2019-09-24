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В Одессе арестовали водителя фуры после ДТП с 9 погибшими

Новости » Происшествия    24.09.2019 - 14:12
В Одессе арестовали водителя фуры после ДТП с 9 погибшими
Фото: подозреваемый Александр Орловский (pushkinska.net)

Арестованный не признает вины

Киевский райсуд Одессы арестовал водителя фуры Александра Орловского, который является подозреваемым по делу о ДТП с 9 погибшими в Овидиопольском районе. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Отметим, по данным следствия, Орловский за рулем фуры выехал на встречную полосу и врезался в маршрутку, которая в результате удара перевернулась. Обвинение полагает, что у него была возможность избежать аварии.

В то же время защита и сам Орловский просили избрать меру пресечения, не связанную с содержанием под стражей. Подозреваемый подчеркнул, что не выезжал на встречную полосу, а ехал в пробке с малой скоростью.

В результате суд отправил его в СИЗО до 19 ноября.

Напомним, 21 сентября под Одессой в результате аварии с участием грузовика и переполненной маршрутки погибли девять человек. Смертельное ДТП произошло на трассе в Овидиопольском районе между селами Новая Долина и Прилиманское.

Удар был такой силы, что левую часть маршрутки полностью смяло, а транспортное средство опрокинулось на бок. Спасателям пришлось применять гидравлические инструменты для извлечения людей.

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