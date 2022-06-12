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Запоріжжя піднімає ціни на проїзд: скільки коштуватиме

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Запоріжжя, Неділя 12 червня 2022 16:19
Запоріжжя піднімає ціни на проїзд: скільки коштуватиме Фото: у Запоріжжі подорожчають маршрутки (zp.gov.ua)
Автор: Юлія Бойко

У Запоріжжі з 13 червня 2022 року зростуть ціни на проїзд у маршрутках. Проїзд в електротранспорті залишається безкоштовним.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міську раду Запоріжжя.

Як заявив секретар міської ради Анатолій Куртєв, підвищення цін пов'язане з подорожчанням палива і буде діяти тільки в період воєнного часу.

"Ми вирішили, що нова ціна на проїзд буде компенсувати тільки подорожчання пального, а інші складові тарифу ми застосовувати не будемо. Таке рішення дозволило нам підвищити ціни на проїзд у маршрутних таксі мінімально - всього до 12 гривень", - зазначив він.

Виняток становитимуть довгі маршрути, що курсують в Хортицький район, вартість проїзду на маршрутах номер 10, 92, 55, 87, 36, 96 і 58 подорожчає до 13 гривень. Водночас проїзд у міському електротранспорті залишається безкоштовним до кінця воєнного стану

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ціни на проїзд у маршрутках Дніпра можуть зрости з 10 до 20 або навіть 30 гривень.

А у Львові вартість проїзду підняли до 15 гривень.

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