Одесский припортовый завод приватизируют: решение Кабмина
Кабинет министров Украины принял решение о приватизации Одесского припортового завода.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram премьер-министра Украины Юлии Свириденко.
"Сегодня приняли решение о приватизации Одесского припортового завода. Государственный пакет акций будет выставлен на открытый электронный аукцион с начальной ценой 4,5 млрд гривен", - сообщила Свириденко.
По ее словам, ОПЗ - один из крупнейших химических комплексов Украины. До войны он производил аммиак и карбамид, экспортировал удобрения. Но с 2022 года основное производство остановлено. Завод работал частично - обеспечивал кислородом и азотом критические потребности, выполнял функции портового хаба.
"Предприятие должно восстановить полноценную работу. Это возможно только через привлечение частного собственника и инвестиций. Продажа ОПЗ позволит наполнить бюджет, создать новые рабочие места и обеспечить украинских аграриев доступом к отечественным удобрениям", - отметила премьер.
Напомним, ранее мы сообщали, что Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) выставил на приватизацию ЧАО "Винницабытхим" - один из самых ожидаемых объектов новой волны приватизации. Аукцион запланирован на август, стартовая цена составляет 301,4 млн гривен.