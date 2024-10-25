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В Одесской области сбивают вражеские дроны-камикадзе

Пятница 25 октября 2024 06:00
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В Одесской области сбивают вражеские дроны-камикадзе Фото: мобильная огневая группа ВСУ (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

В Одесской области под утро 25 октября началась боевая работа по отражению вражеской воздушной атаки. В сторону региона двигалась группа ударных беспилотников российских захватчиков.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на представителя Украинской добровольческой армии "Юг" и представителя Одесской областной военной администрации (ОВА) Сергея Братчука.

О работе сил и средств противовоздушной обороны в Одесской области стало известно около 05:51.

"Одесская область. Идет боевая работа ПВО", - написал Братчук в своем Telegram.

Перед этим в Воздушных силах информировали о фиксации движения новой группы дронов-камикадзе противника в сторону Одесской области. А направлялись они из акватории Черного моря.

В Одесской области сбивают вражеские дроны-камикадзе

После этого в Одесской области была объявлена воздушная тревога.

Воздушная атака РФ по Украине в ночь на 25 октября

Ранее сообщалось, что российские оккупанты еще вечером, 24 октября, запустили по Украине дроны-камикаде. Из-за угрозы атак "Шахедов" в ряде областей была объявлена ​​воздушная тревога.

Работа ПВО на протяжении ночи велась в столице и Киевской области, а также во Львовской области.

Также сообщалось, что в Киеве были слышны взрывы на фоне "Шахедной" атаки.

Позже в Киевской городской военной администрации рассказали, что из-за падения обломков сбитых дронов врага в Киеве произошло возгорание в Дарницком районе на открытой местности. И огонь уже потушили.

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Одесса ПВО Атака дронов
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