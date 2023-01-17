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Дефицит очень существенный. Одесская область пока не может вернуться к графику отключения света

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Одесская область, Вторник 17 января 2023 20:32
Дефицит очень существенный. Одесская область пока не может вернуться к графику отключения света Фото: экстренные отключения в Одесской области продолжатся из-за дефицита электроэнергии (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

После последнего удара России по объектам энергетической инфраструктуры Украины в Одесской области по-прежнему сохраняется существенный дефицит электроэнергии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на компанию ДТЭК.

По словам ДТЭК, в результате российской атаки "Укрэнерго" уменьшило количество электроэнергии, которую может использовать Одесская область.

"По состоянию на 17 января ДТЭК Одесские электросети получили распоряжения на ограничения, составляющие половину нормального потребления области", - пояснили в компании.

В компании также подчеркнули, что почти половину всей доступной электроэнергии использует критическая инфраструктура, к которой не применяются отключения.

"При таких условиях соблюдать графики невозможно, поскольку не хватает доступной мощности. Поэтому в области продолжают действовать экстренные отключения", - сказали в ДТЭК.

В компании отметили, что сейчас энергетики работают над стабилизацией ситуации, чтобы как можно скорее вернуться к прогнозируемым графикам отключений, однако в графики Одесская область сможет вернуться только тогда, когда уменьшится дефицит, а "Укрэнерго" сможет предоставить большие лимиты потребления.

Напомним, утром в "Укрэнерго" заявили, что в энергосистеме Украины наблюдается значительный дефицит, из-за чего в 6 регионах были введены аварийные отключения.

Также сегодня ДТЭК сообщал о чрезвычайно высоком дефиците электроэнергии в Днепропетровской области, которые до сих пор фиксируют после российских атак на энергетическую инфраструктуру.

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