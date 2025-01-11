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В Одесской области задержали бус с 11 мужчинами, которые хотели сбежать в Молдову

Фото: бус с 11 мужчинами, которые хотели сбежать в Молдову, задержали в Одесской области (Getty Іmages)
Автор: Наталия Гурковская

Пограничники задержали сразу 11 мужчин, которые пытались сбежать из Украины в Молдову. Все они прятались в одном бусе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госпогранслужбу.

"В Одесской области пограничники остановили авто, до отказа заполненное мужчинами", - говорится в сообщении.

Как узнали пограничники, водитель и 10 пассажиров планировали незаконно пересечь границу с Молдовой, за чем и обратились к организатору в Telegram.

"За "помощь" каждый должен был заплатить от 7 до 10 тысяч долларов на криптокошелек, но план провалился", - отметили в ГПСУ.

Бус с 11 мужчинами, которые хотели сбежать в Молдову, задержали в Одесской области (t.me/DPSUkr)

Теперь водителю грозит уголовная ответственность, а пассажирам - административная.

Схемы по переправке мужчин из Украины за границу

В Украине с 2022 года действуют мобилизация и военное положение, которые планируют продлить до начала мая. В связи с этим мужчины от 18 до 60 лет не могут выезжать за пределы страны.

Несмотря на запрет, в Украине действуют схемы, организаторы которых за немалые деньги предлагают мужчинам выехать за границу.

В частности, за сутки в Украине ликвидированы почти полсотни схем незаконного пересечения границы мужчинами призывного возраста в 22 регионах. Правоохранители вручили более 60 подозрений.

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