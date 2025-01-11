В Одеській області затримали бус з 11 чоловіками, які хотіли втекти у Молдову

"У Одеській області прикордонники зупинили авто, вщерть заповнене чоловіками", - йдеться у повідомленні.

Як двзнались прикордонники, водій і 10 пасажирів планували незаконно перетнути кордон із Молдовою, за чим і звернулись до організатора у Telegram.

"За "допомогу" кожен мав заплатити від 7 до 10 тисяч доларів на криптогаманець, але план провалився", - зазначили у ДПСУ.

Бус з 11 чоловіками, які хотіли втекти у Молдову, затримали в Одеській області (t.me/DPSUkr)

Тепер водію загрожує кримінальна відповідальність, а пасажирам - адміністративна.