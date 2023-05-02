В Одесской области военные уничтожили морскую мину (видео)

В Одесской области сегодня, 2 мая, бойцы военно-морских сил подорвали мину, которую обнаружили в прибрежной зоне.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ВМС ВСУ в Facebook.
"Силами обороны была обнаружена очередная противокорабельная мина, которую после шторма вынесло на опасное расстояние до побережья Одесской области. Подразделением Военно-морских сил Вооруженных сил Украины угроза контролируемо ликвидирована", - сказано в сообщении военных.
При этом в ВМС напоминают, что украинцам необходимо быть внимательными и бдительными, в случае обнаружения подозрительных опасных предметов нужно не приближаться, не прикасаться к ним, а оповестить соответствующие органы и службы.
Напомним, ранее стало известно, что 27 марта в Одесском районе на побережье взорвалась якорная мина.
Также мы писали, что в селе Сычавка Одесского района 26 марта сдетонировала морская мина российских оккупантов.
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