RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Одесской области военные уничтожили морскую мину (видео)

Фото: в Одесской области военные уничтожили морскую мину (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Одесской области сегодня, 2 мая, бойцы военно-морских сил подорвали мину, которую обнаружили в прибрежной зоне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ВМС ВСУ в Facebook.

"Силами обороны была обнаружена очередная противокорабельная мина, которую после шторма вынесло на опасное расстояние до побережья Одесской области. Подразделением Военно-морских сил Вооруженных сил Украины угроза контролируемо ликвидирована", - сказано в сообщении военных.

При этом в ВМС напоминают, что украинцам необходимо быть внимательными и бдительными, в случае обнаружения подозрительных опасных предметов нужно не приближаться, не прикасаться к ним, а оповестить соответствующие органы и службы.

Напомним, ранее стало известно, что 27 марта в Одесском районе на побережье взорвалась якорная мина.

Также мы писали, что в селе Сычавка Одесского района 26 марта сдетонировала морская мина российских оккупантов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ОдессаВойна России против Украины