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В Хмельницкой области СБУ задержала "расконсервированного" агента России

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Пятница 30 сентября 2022 11:44
В Хмельницкой области СБУ задержала "расконсервированного" агента России Фото: в Хмельницкой области СБУ задержала "расконсервированного" агента России (ssu.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в Хмельницкой области "расконсервированного" агента, который к началу полномасштабного вторжения России прибыл в Украину с "легендой" о якобы посещении родственников.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Службы безопасности Украины.

В действительности агент должен был создать разветвленную агентурную сеть для сбора разведывательных данных и диверсий.

"Агент приехал в Украину по личному указанию бывшего руководителя отряда спецназначения Росгвардии "Витязь" полковника Сергея Лысюка. Этот экс-командир российского спецназа входит в ближайшее оцепление кремля", - пишет пресс-служба.

Агент обещали вывести на оккупированные территории в случае приближения линии фронта к Хмельницкой области.

Шпионом оказался бывший спецназовец России, участвовавший в боевых действиях на Кавказе, однако после отставки был "законсервирован" ФСБ. Его деятельность координировал полковник Евгений Петрурин с позывным "Гестапо". Последний занимал должность заместителя начальника управления ФСБ по Дагестану и "первого заместителя главы КГБ" самопровозглашенного Приднестровья.

"Координируясь с Петрушиным, агент разведывал места дислокации и перемещения подразделений ВСУ и собирал информацию о состоянии мобилизации и особенностях функционирования стратегически важных объектов критической инфраструктуры в регионе", - пишет пресс-служба СБУ.

Для выполнения своих задач агент установил "нужные" связи с местными жителями и использовал закрытые каналы электронной связи.

В Хмельницкой области СБУ задержала &quot;расконсервированного&quot; агента России

Фото: в Хмельницкой области СБУ задержала "расконсервированного" агента России (ssu.gov.ua)

Напомним, РБК-Украина писало о том, что недавно СБУ разоблачила агентурную сеть России, которая готовила провокации в Одессе ко Дню рождения главы Кремля Владимира Путина.

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