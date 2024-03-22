В Одесской области робот помогал ликвидировать последствия атаки РФ (фото)

Спасатели задействовали до ликвидации пожара, возникшего в результате удара РФ 22 марта по Одесской области, специального работа - Magurus Wolf R1.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС.

Как рассказали в ведомстве, спасатели ликвидировали последствия российской атаки по Одесской области. Для этого был задействован тактический робот Magurus Wolf R1, помогающий дистанционно тушить пожары.

Magirus Wolf R1 - это тактический робот производства немецкой компании Magirus GmbH, предназначенный для дистанционного тушения пожаров в опасных местах, где есть угроза жизни и здоровью спасателей.

Фото: робот Magurus Wolf R1 помогал ликвидировать пожар в Одесской области (t.me/dsns_telegram)

Масштабная атака

В ночь на 22 марта захватчики массированно атаковали Украину, выпустили более 150 дронов и ракет. Силы ПВО сбили 55 "Шахедов" и 37 ракет.

Под ударом неприятеля была энергетика. В частности, россияне ударили по ДнепроГЭС. Трудная ситуация в Харькове, город обесточен, есть проблемы с интернетом, водой, электротранспорт не работает.

Проблемы со светом возникли в Днепропетровской, Полтавской, Сумской, Одесской и Хмельницкой областях. Также атакованы объекты критической инфраструктуры в Ивано-Франковской, Винницкой, Николаевской областях.

В "Укрэнерго" уже назвали сегодняшнюю атаку на энергетику самой большой за все время войны. Где ввели отключение света – узнайте по ссылке.

Детальнее о последствиях массированной атаки - в материале РБК-Украина.

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