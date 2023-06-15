В Одесской области советуют не купаться и не ловить рыбу после подрыва ГЭС

Он отметил, что на территории областей, которые подверглись подтоплению, усилен эпидемиологический надзор.

Так, в Одесской, Николаевской и Херсонской областях сформировано 38 точек мониторинга воды поверхностных водоемов (речной и морской) вдоль русла и морского побережья.

"Показатели такой воды существенно ухудшаются, поэтому с понедельника на территории Херсонской области были приняты решения о запрете купания и запрете вылова рыбы", - сказал Кузин.

По его словам, наиболее существенные отклонения от показателей безопасности сейчас наблюдаются в Одесской области. Это касается как показателей по вирусологическим и микробиологическим исследованиям, так и паразитологическим исследованиям.

Учитывая это главный санитарный врач призвал украинцев не купаться в водоемах и не вылавливать рыбу.

Запрет на купание и лов рыбы

Из-за высокой степени загрязнения воды в Херсонской городской территориальной общине ввели запрет на купание, водопой животных, забор воды, лов рыбы в акватории Днепра и акватории других водоемов, а также местах затопления.

Такие ограничения введены, чтобы не допустить распространения инфекционных заболеваний (вирусный гепатит А, лептоспироз, туляремия, холера, гастроэнтероколиты и т.п.) и их попадание в водоемы.

Отметим, что ранее ряд СМИ сообщил, что запрет на купание и лов рыбы ввели в Херсонской, Николаевской и Одесской областях. Однако эта информация не соответствует действительности, ведь ограничения касаются только Херсонской области.

Что касается Одесской и Николаевской областей, то там советуют не купаться, но четкого запрета нет.

Последствия подрыва Каховской ГЭС

Ночью 6 июня россияне подорвали дамбу Каховской ГЭС в Херсонской области. Вода из водохранилища затопила многие населенные пункты в Херсонской, Николаевской, Запорожской и Днепропетровской областях.

Украинские власти сразу начали эвакуацию жителей из подтопленных населенных пунктов, но самая плохая ситуация сложилась на оккупированном левом берегу Днепра. Причем захватчики усложняют эвакуацию граждан и соглашаются выпускать их только за взятки.

Кроме того, после подрыва ГЭС в воду попали горюче-смазочные материалы и ядохимикаты. В Херсонской области обнаружили холерную и кишечную палочки.

Тем временем вода в подтопленных районах Херсонской области уже опустилась ниже 2 м.

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