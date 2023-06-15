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Вода в подтопленных районах Херсонской области опустилась ниже 2 м, - ОВА

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Херсон, Четверг 15 июня 2023 15:06
Вода в подтопленных районах Херсонской области опустилась ниже 2 м, - ОВА Фото: вода в подтопленных районах Херсонской области опустилась ниже 2 м (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Вода в Херсонской области после затопления из-за подрыва Каховской ГЭС опустилась до уровня меньше 2 метров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Херсонской ОВА Александра Прокудина в эфире телемарафона.

"Сейчас вода сохраняется на отметке 1 м 92 см. Тенденция на убыль воды также сохраняется", - рассказал он.

Вместе с тем, по его словам, площадь подтопленных сельскохозяйственных земель на деоккупированной территории уменьшилась на 600 га. Остаются на освобожденной территории затопленными 1919 жилых домов в 26 населенных пунктах.

"На временно оккупированном левобережье еще 17 населенных пунктов", - добавил Прокудин.

Как добавил глава региона, эвакуация продолжается и "ни на минуту не останавливалась".

"Постоянно вывозим людей с левого берега и с наших территорий. Но вода спадает и люди меньше уезжают", – констатирует он.

По данным Прокудина, с Херсонской области эвакуировано уже около трех тысяч человек.

Затопление в Херсонской области

Уровень воды в Херсонской области резко поднялся после того, как 6 июня российские войска подорвали Каховскую дамбу. За считанные часы были затоплены 80 населенных пунктов. Несколько дней вода прибывала, уровень воды в некоторых населенных пунктах достиг 5 метров. Потом уровень воды начал спадать.

15 июня - 10 день борьбы с последствиями масштабной экологической катастрофы. Еще утром 15 июня уровень воды в Херсонской области достигал 2,04 метра.

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