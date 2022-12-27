В Украине объявлена масштабная тревога. В Беларуси поднят истребитель

Во вторник, 27 декабря, в Украине объявили масштабную воздушную тревогу. Тем временем в Беларуси подняли в небо российский истребитель.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.

Масштабная воздушная тревога была объявлена во всех областях Украины, начиная с 14:42. Мониторинговая группа "Беларускі Гаюн" зафиксировала взлет одного истребителя МиГ-31К ВКС РФ.