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В Одесской области в ближайшее время всем потребителям вернут свет

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Суббота 31 декабря 2022 19:05
В Одесской области в ближайшее время всем потребителям вернут свет Фото: в Одесской области в ближайшее время всем потребителям вернут свет (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

"Укрэнерго" дало команду вернуть свет всем потребителям Одесской области в ближайшее время.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Одесской ОВД Максима Марченко.

"ДТЭК" получил команду от "Укрэнерго" подключить всех бытовых потребителей в нашей области. Поэтому в ближайшее время ожидаем свет. Благодарю ПВО и энергетики за их титанический труд!", - пишет Марченко.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Киеве и Киевской области отменили экстренные отключения света, которые ввели из-за очередного массированного обстрела россиян.

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Одесса ДТЭК Укрэнерго
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