В центре управления отходами под Фастовом вспыхнул пожар (фото)

Фото: в центре управления отходами под Киевом вспыхнул пожар (t.me/dsns_kyiv_region)

В селе Фастовец Киевской области произошел пожар в центре управления отходами. Ликвидация пожара продолжается уже четвертый час.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Киевской области.

Спасатели рассказали, что сегодня в 14:49 в Службу спасения Фастовского района поступило сообщение о пожаре в с. Фастовец, на ул. По прибытию, сотрудники ГСЧС установили, что горит помещение центра управления отходами на общей площади 400м2. Фото: в центре управления отходами под Киевом вспыхнул пожар (t.me/dsns_kyiv_region)

"Ликвидация пожара продолжается. На тушение привлечено 23 человека личного состава и 7 единиц техники", - пояснили спасатели.