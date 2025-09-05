В Одесской области мужчина угнал машину ТЦК и поехал домой

Отмечается, что происшествие произошло еще в августе в одном из населенных пунктов Одесского района. О нем сообщили полиции работники ТЦК и СП.

Как установило следствие, 43-летний гражданин сел в служебный автомобиль ТЦК, а затем на глазах у работника установки пересел на водительское сиденье и уехал. Работники ТЦК должны были отвезти мужчину на обследование в ВВК.

На окраине населенного пункта мужчина оставил автомобиль и пошел домой. Также он забрал из салона водителя сумку с документами. Однако полиция оперативно его разыскала и задержала.

"Собрав достаточно доказательств, следователи предъявили фигуранту обвинение по ч. 1 ст. 289 и по ч. 3 ст. 357 Уголовного кодекса Украины - в незаконном завладении транспортным средством, паспортом и другими важными личными документами", - сказано в сообщении.

Сейчас мужчине грозит до пяти лет лишения свободы. При этом сам фигурант заявил, что угнал автомобиль ТЦК спонтанно, не готовясь к этому заранее.