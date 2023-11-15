В Одесской области у границы с Молдовой произошло ДТП: движение авто ограничили

Авария произошла на трассе Одесса-Рени в 1500 метрах от контрольного поста "Маяки". Из-за этого движение транспорта вблизи границы было ограничено, движение осуществляется в реверсном режиме.

Пограничники просят водителей учесть данную информацию при планировании поездок.

За ситуацией на автодороге Одесса - Рени вблизи пункта пропуска "Маяки - Паланка - Удобное" можно следить на странице Южного регионального управления Госпогранслужбы в Facebook.

Фото: в Одесской области у границы с Молдовой произошло ДТП (dpsu.gov.ua)