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В Одесской области у границы с Молдовой произошло ДТП: движение авто ограничили

Фото: в Одесской области у границы с Молдовой произошло ДТП (dpsu.gov.ua)
Автор: Наталья Юрченко

ДТП в Одесской области произошло возле границы с Молдовой в среду, 15 ноября. Движение авто вблизи границы было ограничено.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Государственной пограничной службы.

Авария произошла на трассе Одесса-Рени в 1500 метрах от контрольного поста "Маяки". Из-за этого движение транспорта вблизи границы было ограничено, движение осуществляется в реверсном режиме.

Пограничники просят водителей учесть данную информацию при планировании поездок.

За ситуацией на автодороге Одесса - Рени вблизи пункта пропуска "Маяки - Паланка - Удобное" можно следить на странице Южного регионального управления Госпогранслужбы в Facebook.

 

Фото: в Одесской области у границы с Молдовой произошло ДТП (dpsu.gov.ua)

Напомним, в Одесской области полицейский совершил смертельное ДТП. Он дважды переехал пенсионерку и скрылся с места аварии.

Недавно в Полтавской области из-за тумана произошла масштабная авария. Из-за плохой видимости столкнулись 10 автомобилей.

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