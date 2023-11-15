В Одеській області біля кордону з Молдовою сталася ДТП: рух авто обмежили

Аварія сталася на трасі Одеса-Рені на відстані 1500 метрів від контрольного посту "Маяки". Через це рух транспорту поблизу кордону обмежили, рух здійснюється у реверсному режимі.

Прикордонники просять водіїв врахувати дану інформацію при плануванні поїздок.

За ситуацією на автошляху Одеса - Рені поблизу пункту пропуску "Маяки - Паланка - Удобне" можна слідкувати на сторінці Південного регіонального управління Держприкордонслужби у Facebook.

Фото: в Одеській області біля кордону з Молдовою сталася ДТП (dpsu.gov.ua)