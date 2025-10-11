В Одесской области 300 тысяч семей снова со светом, - ДТЭК

В компании проинформировали, что энергетики вернули свет еще более 70 000 семей после летней атаки РФ. Таким образом, со светом сейчас уже несколько сотен тысяч абонентов, и это только за сутки.

"Всего за сутки нам удалось восстановить электроснабжение для 311 000 домов Одесской области. Работаем дальше, чтобы каждый дом был со светом. Спасибо за терпение и понимание", - добавили в ДТЭК.